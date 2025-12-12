【孤独のキネマ】【写真】「ナイトフラワー」極貧シングルマザーが売人に転落する血と暴力の世界エディントンへようこそ◇◇◇原題は「EDDINGTON」。日本の関係者は「エディントンへようこそ」という邦題を命名した。本作は新型コロナで右往左往する田舎町が舞台。ブラックジョークなストーリーゆえ「ようこそ」を追加したほうが分かりやすい。米国の病理体質を抉り出した問題作だ。監督は「ミッドサマー」（2019