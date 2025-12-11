シンズ・ストアが、12月3日(水)より、クラウドファンディングサイト・CAMPFIREにて、「WILIT『A46』やすらぎハウスチャージャー(以下、やすらぎハウスチャージャー)」の先行販売を開始した。スマホを置くだけで最大15Wのワイヤレス高速充電開始「やすらぎハウスチャージャー」は、面倒なコードの抜き差しは必要なく、スマホを置くだけで、最新のQi規格により最大15Wのワイヤレス高速充電がスタート。コードレスだからこそ、すっき