日本の伝統芸能、落語。外国出身の噺家さんが活躍するなど、国内外を問わず根強い人気を誇ります。そして、落語を楽しむ場所として有名なのが「寄席（よせ）」です。存在は知っているものの、訪れたことのない方も多いのでは？「寄席に行きたいけど、チケットの購入方法が分からない」「入場料は高いんじゃないの？」となかなか一歩を踏み出せない方向けに、ここでは「寄席」の基本ルールなどをご紹介します。※合わせて読みたい！