その言動を《大丈夫かな？》と不安視する人が多いようだ。元BE:FIRSTの三山凌輝（26）の話。妻は女優の趣里（35＝写真）だ。言わずもがなだが、趣里の父は水谷豊（73）、母は伊藤蘭（70）である。【写真】相場よりかなり高額…三山凌輝「サブスク年会費9万円」ファンクラブの超強気「三山さんはあんかけパスタ専門店『親父のあんかけパスタ』をオープンするとして、12月6日に記者発表会を開き、MCを入れず、集まった報道陣を前に