セガ ラッキーくじ「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」が、ローソンやミニストップ、各種ホビーショップなどで順次発売。5等級+ラストラッキー賞で構成され、セガ ラッキーくじだけのオリジナルデザイングッズがもらえる、ハズレなしのくじを楽しめます☆ セガ ラッキーくじ「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」  発売日：2025年12月12日(金)より順次価格：1回 790円（税込）取扱店