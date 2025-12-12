食楽web 富山県魚津市に拠点を置く菓子研究所『ZAX FOX』。人気のチーズクッキー缶「CheesyPoche」や新食感スイーツ「BISCAKE」など、話題のスイーツを次々と生み出している会社です。今回、新たなブランド「MAIN CREAM（メインクリーム）」が誕生しました。 ブランドコンセプトは、パティシエが完成させた“クリーム好きのための最高のクリーム”。このクリームを主役に据