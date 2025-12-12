◆第７７回阪神ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝１２月１２日、栗東トレセン無傷３連勝でのＧ１制覇を目指す良血アランカール（牝２歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は２枠４番からのスタートが決まった。この日は角馬場から坂路のキャンターで体をほぐし、ゲートの註立も確認。「前に行く馬ではないので、枠はどこでも良かったです。いい状態で使えそうなのが何より