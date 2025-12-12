吉林省吉林市で開催された低空実演飛行のイベント会場。（９月２７日撮影、吉林＝新華社配信）【新華社北京12月12日】中国ではここ数年、戦略的新興産業である低高度空域を飛ぶ有人・無人航空機を活用した経済活動「低空経済」が飛躍的な発展を遂げている。江西省景徳鎮市でこのほど開かれた2025中国（江西）航空産業大会によると、中国の低空経済の市場規模は25年に1兆5千億元（1元＝約22円）に、30年には2兆元を超える見通しで