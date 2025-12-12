調査会社のインテージは12日、2025年の「クリスマスに関する調査結果」を発表した。クリスマスに「ケーキを食べる」と回答した人は、全体の40.6%で前の年（40.0%）からほぼ横ばいだった。クリスマスのイベント予定について「予定はない」との回答が54.1％と、調査開始以来最も高い水準となったが、ケーキの底堅い需要が見られた。ケーキ購入予算としては「3000〜3999円」が最も多く29.7%だった。次いで「2000〜2999円」（20.1%）、