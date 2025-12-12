電気グルーヴのピエール瀧（58）が12日までにインスタグラムを更新。飲食店で偶然遭遇したプロ野球選手とのツーショットを公開した。「家族でお寿司を食べに行ったら、なんと偶然隣がマリーンズの小島投手！」と、千葉ロッテマリーンズの小島和哉投手とガッチリ握手をした笑顔の写真をアップ。自身も高校時代は野球部に所属して甲子園を目指し、現在も草野球チームを率いるなど大の野球好きで知られるだけに「野球の話をいろいろさ