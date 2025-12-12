一般財団法人日本気象協会は、2017年より気象データを活用した商品需要予測事業を展開してきたが、このほど「野菜の相場予測」を提供する新たな取り組みを発表した。野菜の相場は、気温・降水量などの気象条件に大きく左右され、不作や豊作を通じて流通量や価格に大きな影響が出る。そこで日本気象協会が保有する気象データと農作物の取引に関する各種データを活用。野菜産地の気象条件が生育や流通量に与える影響を体系的に分