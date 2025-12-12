映画『UVERworld THE MOVIE: 25 to EPIPHANY』の公開記念舞台挨拶が12月11日に新宿バルト9で行われ、UVERworldのメンバー6人が登壇した。 参考：米津玄師楽曲はなぜ“オタク”にも愛されるのか？圧倒的“作品理解度”で生まれる名主題歌 結成25周年を迎えたUVERworldは、6月14日・15日に東京ドームで「UVERworld LIVE “EPIPHANY” at TOKYO DOME」を開催。映画では、そのライブ映像を軸に、オーストラ