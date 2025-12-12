東京商工リサーチは12月11日、「クマ出没と企業活動への影響」調査の結果を発表した。調査は2025年12月1日〜8日、6,309社を対象にインターネットで行われた。○クマ出没と被害、全国で急増熊(クマ)による被害と出没情報が後を絶たない。環境省が12月5日発表の「クマ類による人身被害について(速報値)」によると、ことし11月末時点で被害人数は全国で230人、このうち東北は154人(構成比66.9%)と突出している。本州や四国に広く生息