サンリオは2026年4月、「山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻󠄀信太郎記念館」を山梨県甲斐市にオープンする。サンリオ創業者・辻󠄀 信太郎氏/山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻󠄀信太郎記念館サンリオの創業者である辻󠄀 信太郎氏は、「人は一人では生きられない。それならば、みんなでなかよく助け合って生きていこう」と考え、1960年にサンリオの前身である「山梨シ