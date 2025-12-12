人気ドラマ、ＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（夜９時）の監修を務める元ジョッキーの川島信二助手＝栗東・庄野靖志厩舎＝が、１２月１４日に迎える最終回の見どころを語った。競走馬を巡る人間ドラマが描かれてきた本作で、いよいよライバルとの最終決戦となる有馬記念。ＳＮＳなどでも「寂しい」「毎回泣いている」「マジですか？」など惜しむ声が相次いでいる。反響について川島助手は「競馬にギャンブルのイメ