日本バレーボール協会会長でタレントの川合俊一（62）が12日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。カーリング女子のフォルティウスがミラノ・コルティナ五輪出場を決めたことである“提案”をした。フォルティウスは10日（日本時間11日）にカナダで行われたミラノ・コルティナ五輪最終予選の女子プレーオフでノルウェーを6―5で下し、五輪出場権を手にした。日本女子は8大会連続の五輪出場。