◆第１８回カペラＳ・Ｇ３（１２月１４日、中山競馬場・ダート１２００メートル）枠順決定＝１２月１２日出走馬１６頭の枠順が決定した。１勝クラスから３連勝中で重賞初制覇に挑むテーオーエルビス（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ヴォラタイル）は２枠４番に決まった。昨年に続く連覇がかかるガビーズシスター（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アポロキングダム）は５枠９番に決定。交流重賞３連勝と充実ぶりが際立つヤマニンチ