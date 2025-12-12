NHK鹿児島放送局は、開局90周年の特別企画「もう一度見たい！鹿児島の名番組」の一環として、大河ドラマ『西郷どん』（2018年）の総集編第一章「薩摩」を、本日（12日）午後7時42分から再放送する。放送前の午後7時30分からは、主演の鈴木亮平と妹役を演じた宮内ひとみによるスペシャルトークショー「西郷どんと鹿児島愛を語ろう」の模様も放送。なお、両番組の放送は鹿児島県向けだが、放送後1週間、インターネットサービス「NH