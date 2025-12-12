男子プレーオフで中国に敗れて五輪出場を逃し、涙を流す小泉＝ケロウナ（共同）【ケロウナ（カナダ）共同】カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選第7日は11日、カナダのケロウナでプレーオフが行われ、男子は日本のSC軽井沢クが中国に4―9で敗れ、日本男子で2大会ぶりの五輪出場はならなかった。SC軽井沢クは4―5で迎えた第9エンドに4失点し、負けを認めた。女子は米国がノルウェーを8―4で下して最後の1枠を手にし