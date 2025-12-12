きょう午前10時半ごろ、東京・港区高輪の住宅から火が出て、現在も延焼中です。【写真を見る】【速報】東京・港区で2階建て住宅延焼中 高齢女性1人けがか ガス点火時に爆発した可能性 付近に歴史的建造物こちらは午前10時半ごろの東京・港区の映像です。建物から激しく煙が上がっています。安住紳一郎アナウンサー「大きく火が上がっています。きょう、東京は風が強く、白い煙が南の方向に流されています」警視庁な