「カーリング男子・ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選プレーオフ、中国９−４日本」（１１日、ケロウナ）日本男子代表のＳＣ軽井沢クラブは中国代表に敗戦。残り１枠をかけた最後の戦いに敗れ、ミラノ・コルティナ冬季五輪の出場を逃した。第１エンドに中国が２点を先行。追いかける形となった日本だが、手堅い中国に対して複数点を奪えず。逆に第５エンドは手痛いミスから再び２点を失い、前半を１−４で折り返した。有