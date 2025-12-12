【The Game Awards 2025】 12月12日9時30分～ 配信 「The Game Awards 2025」にて、PC用アドベンチャー「COVEN of the CHICKEN FOOT」のトレーラーを公開した。 本作は、WildFlower Interactieveによるカートゥーン調アドベンチャー。トレーラーでは老婆とモフモフの大きな2足歩行の生き物が協力して冒険する様子を確認できる。