三栄は、12月9日より『ウルトラマンシリーズ大解剖ウルトラマンティガ・ウルトラマンダイナ・ウルトラマンガイア編』を発売中だ。「ウルトラマンシリーズ大解剖ウルトラマンティガ・ウルトラマンダイナ・ウルトラマンガイア編」「ウルトラマンシリーズ大解剖ウルトラマンティガ・ウルトラマンダイナ・ウルトラマンガイア編」の発売日は12月9日。定価は1430円。仕様はオールカラー128P/A4変・平綴じ。ISBNは9784779653315