年越しそば、おせちにお雑煮と、年末年始の食卓に彩を添えてくれる「かまぼこ」ですが、2026年が素敵な年になるよう願いをこめて、「午」の飾り切りに挑戦してみてはいかがでしょうか? そこで今回は、小田原でかまぼこを作って160年の名店「鈴廣かまぼこ」公式(@szhr1865)が公開している「午の飾り切り」を紹介します。まずは完成形を見てみましょう!!お待たせしました!鈴廣かまぼこソムリエの力作!かまぼこの飾り切り「午」のお披