HYBEが、グローバル公演市場で「ビッグ4」の一角に名を連ねた。【写真】SEVENTEEN、日本の居酒屋でほろ酔い!?アメリカ・ビルボードが最近発表した「2025年ボックススコア年次報告書」によると、HYBEは過去1年間（2024年10月1日〜2025年9月30日、以下同基準）で4億6920万ドル（約730億円）のツアー売上を記録し、「トップ・プロモーター（Top Promoters）」部門で4位にランクインした。これは前年より5ランク上昇した結果だ。この成