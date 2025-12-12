【モデルプレス＝2025/12/12】元AKB48でタレントの板野友美が12月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。AKB48の現役時代・10周年時・20周年時の比較画像を公開した。【写真】元AKB神7「若返ってんのどゆこと？」衝撃のビジュ比較ショット◆板野友美、AKB48現役・10周年・20周年の比較画像公開板野は「友達から送られてきたwww」と記し「現役」「10周年」「20周年」とそれぞれコメントが入った3枚のステージ写真を並べた画像を