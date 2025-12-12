ウエルスアドバイザーは１１日付で、三井住友トラストグループの投資判断「Ｏｖｅｒｗｅｉｇｈｔ」を継続した。想定株価レンジは５５００円−６０００円とした。２６年３月期第２四半期累計の連結親会社株主純利益は１７１３億円（前年同期は１３２８億円）と、第２四半期累計としては過去最高益を更新したことや、株主還元や資本活用の強化に動いていることを評価した。２６年５月に発表が予定される次期中期経営計画にも