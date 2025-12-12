大人気絵本『パンどろぼう』とCake.jpのコラボレーションによる、特別なクッキー缶がついに登場♡物語の世界観そのままに、パンどろぼうをかたどったクッキーや、かぼちゃ・ビーツ・紫芋など素材の色味をいかした焼き菓子を31枚たっぷりと詰め合わせました。小麦・卵・乳を使わずに仕上げてあり、小さなお子さまにもやさしいこだわりの内容。絵本セットも選べるので、親子時間を一緒に楽しむギフトに