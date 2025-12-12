12日の日経平均株価は、一時900円以上値上がりしました。【映像】日経平均 一時900円超上昇12日の日経平均は、取引開始直後から上昇しました。アメリカのFRB（＝連邦準備制度理事会）が利下げを決めたことで景気が下支えされるという見方が広がり、11日のニューヨーク市場でダウ平均株価が1カ月ぶりに最高値を更新しました。この流れを受けて、東京市場でもほぼ全面的に上昇しました。日経平均は2日続けて下落していた反動