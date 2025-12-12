TBSの良原安美アナウンサー（30）が12日、アシスタントを務める同局ラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に出演。同局を退社することへの反響を明かした。5日の放送で良原アナは「年内のオンエアをもって、この耳金を含めてすべての番組を卒業して退社することを決断しました」と発表。自身のインスタグラムでも「みなさまにご報告です。年内のオンエアをもって全ての番組を卒業し、2026年1月、TBSテレビを退