地域の活性化とともに市民サービスの向上を図ろうと、11日、三重県四日市市とイオングループが連携協定を結びました。県内の市町とイオンとの包括・地域連携協定はこれが初めてとなります。四日市市役所で行われた締結式で、四日市市の森市長が「市民生活に密着した多くの知見を、四日市市の発展のために活用いただければ」と挨拶しました。これに対して、イオンリテール中部カンパニーの石河康明支社長が「地域の活性化を図り、豊