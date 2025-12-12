米の価格高騰が続く中、三重県は来年の県産米の生産量の目安について、2025年より約3000トン減少する見通しを示しました。猛暑による生産量の減少や、インバウンド需要の増加などの影響で米の価格が高騰し、東海地方のスーパー店頭での平均価格は5キロあたり約4300円と高止まりの状況が続いています。その一方で、2025年10月に国が示した需給見通しでは、今後、民間の在庫量が過去最大レベルに増加する見込みで、農家が生産調整す