警察の依頼を受けて、行方不明者の捜索や捜査活動などにあたる警察犬の嘱託式が、11日、三重県の津南警察署で行われました。津南警察署管内では、2024年に引き続き、2頭のオスのシェパードが警察犬として活動することになり、11日、篠田典之署長から2頭の所有者に対して嘱託書が手渡されました。篠田所長は「我々にはできないことを担ってもらう。引き続きお願いします」と2頭の活躍に期待しました。三重県警察本部では警察犬の育