三重県鈴鹿市にある鈴鹿医療科学大学の白子キャンパスで、恒例のイルミネーションが11日から始まり、点灯式が行われました。点灯式では、鈴鹿医療科学大学の郄木久代副学長が「このイルミネーションが多くの人の希望、勇気、夢や笑顔を生むきっかけになることを願います」と挨拶しました。このイルミネーションは2009年から毎年行われているもので、約12万球のLEDを使ったイルミネーションがキャンパスを彩っています。イル