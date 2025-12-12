きのう（11日）夕方、香川県丸亀市の市道で、歩いていたの85歳の男性がオートバイにはねられ、意識不明の重体です。 【写真を見る】丸亀市の歩道で歩行者の男性（85）がオートバイにはねられ意識不明の重体【香川】 きのう（11日）午後5時10分ごろ、丸亀市川西町北の市道を歩いていた男性（85）がオートバイにはねられました。男性は、病院に運ばれ治療を受けていますが意識不明の重体です。 警察はオー