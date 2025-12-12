「不二家」の人気商品「ハートチョコレート」と、若い世代のためのホテルブランド“BEB by 星野リゾート”のコラボキャンペーンが、2026年1月15日（木）から、茨城・土浦市にあるBEB5土浦などで順次開催される。【写真】自分で絞れる！限定スイーツ「2色の盛れるモンブラン」が新登場！■テーマは“ハートを贈ろう”今回で5年目を迎え開催される「スウィートハートルームステイ」は、“ハートを贈ろう”をテーマに、バレンタ