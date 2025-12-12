北秋田市で、秋田内陸線の列車1両が脱線・転落し、運転士1人がけがを負いました。命に別状はありません。【映像】秋田内陸縦貫鉄道のX警察や消防によりますと、午前6時50分頃、「車両が脱線し転落している」と秋田内陸線の車両基地から通報がありました。事故は北秋田市の荒瀬駅と萱草駅の間で発生しました。列車は1両編成で、乗客はいませんでした。50代の運転士1人が顔などにけがを負いましたが、会話は可能で、北秋田市