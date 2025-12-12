槙野智章氏J2藤枝は12日、元日本代表DF槙野智章氏（38）の新監督就任を発表した。広島県出身で広島、ケルン（ドイツ）、浦和、神戸でプレー。2018年ワールドカップ（W杯）ロシア大会に出場した。クラブを通じ「藤枝の地でJリーグの監督としてのキャリアをスタートできることをうれしく思う。最高のお祭り、最高のエンターテインメントを創出し、週末にスタジアムに足を運ぶのが待ち遠しくなるようなチームづくりを目指す」とコ