尼崎JR脱線事故の車両を保存する施設（手前）＝大阪府吹田市（JR西日本提供）乗客106人と運転士が死亡した尼崎JR脱線事故の車両を保存する施設が大阪府吹田市に完成し、JR西日本は12日、遺族・負傷者のうち希望者の案内を始めた。遺族の間に「興味本位で見られたくない」といった慎重意見があることを踏まえ、一般には非公開とする。2005年4月の事故では7両編成の電車が脱線し、前方の車両が線路脇のマンションに衝突して大破