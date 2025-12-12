埼玉県鴻巣市のコンビニ店で、男が刃物のようなもので店員を脅し、現金20万円以上を奪って逃走しました。警察は、強盗事件として男の行方を追っています。【映像】強盗事件が起きたコンビニ店11日午後11時過ぎ、鴻巣市笠原のガソリンスタンドに併設された「ファミリーマート鴻巣笠原店」で、「金を出せと言ってナイフを向けられ、現金を取られた」と店員から110番通報がありました。警察によりますと、男が店員に刃物のよう