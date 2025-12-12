【The Game Awards 2025】 12月12日9時30分～ 配信 「The Game Awards 2025」にて、RPG「DIVINITY」が発表された。 本作は「The Game Award 2023」でGame of the Yearを受賞したRPG「バルダーズ・ゲート3」の開発元であるLarian Studiosの最新作。トレーラーでは、生贄に捧げられている男が元凶となり、村が廃墟となってしまう様子が映されている。プラットフ