◇カーリングミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選（１１日、カナダ・ケロウナ）男子の決定戦で、２大会ぶりの五輪出場を目指す男子日本代表は、ＳＣ軽井沢クラブが中国に４―９で敗れた。プレーオフ（ＰＯ）３位で臨んだ一発勝負に敗れ、出場権獲得はならなかった。日本は第一エンド（Ｅ）で２点を先制されると、ブランクＥをはさんで１点を返す。前半戦を終えて１―４とビハインドだったが、第６Ｅで２点を取って３―４。互