◇カーリングミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選第7日（2025年12月11日カナダ・ケロウナ）男子プレーオフ（PO）第2戦が行われ、1次リーグを3位で通過した日本代表のSC軽井沢クラブは同1位の中国に4―9で敗れ、ミラノ・コルティナ冬季五輪出場はならなかった。日本男子は22年北京大会に続き、2大会連続で五輪出場を逃した。PO第1戦は1次リーグ2位の米国が中国を9―6で破り、五輪切符を獲得。敗れた中国と日本が“最終