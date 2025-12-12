俳優の長濱ねるが12日、東京・渋谷でパフォーマンスフットウェアブランド『HOKA Shibuya』のオープニングセレモニーにゲストとして参加した。【全身ショット】真っ白！スポーティーな服装も似合う長濱ねるHOKAのアパレルを着用して登場。普段から愛用しているそうで、シューズについては「素足よりも足が軽くなる」と魅力を語っていた。また、イベントでは自身の“今年の漢字”を発表。墨と筆を使った本格的な「縁」というフ