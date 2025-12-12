■カーリング ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選 プレーオフ日本 4ー9 中国（日本時間12日、カナダ）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個勝ったチームが五輪への切符を獲得する大一番。2大会ぶりの五輪出場を目指す日本（世界ランク10位）は中国（同9位）と対戦し、4ー9で敗れ、五輪出場枠を獲得することはできなかった。第1エンド、後攻の中国に2点を先制され