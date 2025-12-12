12日は、冬型の気圧配置が続く見込みで、県内は、雪または雪時々曇り、夕方まで雷を伴う所があるでしょう。気象台の観測によると12日朝の最低気温は津南町で氷点下2.2℃、湯沢や妙高市関山、魚沼市守門で氷点下1.1℃など、県内28の観測地点のうち、11地点で0℃以下となり、各地で12月中旬から1月中旬並みの寒さとなっています。新潟市東区松浜では今季最低の0℃を観測しています。12日は気温が上がらず湯沢では日中も氷点下の「真