セルソースは大幅安。連日で年初来安値を更新した。１１日取引終了後、２６年１０月期連結業績予想について売上高を３４億１８００万円（前期比７．９％減）、営業損益を１億７０００万円の赤字（前期１億６６００万円の黒字）と発表。赤字転落を嫌気した売りが出ている。 構造転換による売り上げ構成の変化のため、加工受託サービスなどの既存事業の減収を予想。また、研究開発など戦略的な先行投資も見込む。