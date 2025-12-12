平田機工が大幅高で４日ぶりに反発している。１１日の取引終了後に、北米の顧客から内燃系自動車のトランスミッション組み立て設備を受注したと発表したことが好感されている。受注金額は約８０億円で、工事の進捗に応じて２６年３月期及び２７年３月期以降に順次売り上げ計上される予定としている。 出所：MINKABU PRESS