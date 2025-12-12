１２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円７０銭前後と前日の午後５時時点に比べ３５銭程度のドル安・円高となっている。 １１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円５９銭前後と前日に比べ４０銭強のドル安・円高で取引を終えた。前週分の米新規失業保険申請件数が弱い内容となったことを受けて一時１５４円９５銭まで軟化した。 ただ、この日