ＭａｃｂｅｅＰｌａｎｅｔは急落。１１日取引終了後、２６年４月期連結業績予想について売上高を６１０億円から５１０億円（前期比１．３％減）へ、営業利益を５６億円から３７億円（同２８．５％減）へ下方修正すると発表。これを嫌気した売りが優勢となっている。 上位顧客の数社で媒体費の高騰や広告支出の抑制、競争環境の変化、広告単価の見直しなど業界固有の事業状況の変化があり、この影響を受ける見通し。なお、